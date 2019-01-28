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В Лос-Анджелесе вручили премию Гильдии киноактеров

17:56 28.01.2019
В Лос-Анджелесе вручили премию Гильдии киноактеров
Кадр из фильма «Черная пантера». Фото с сайта kinopoisk.ru
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В американском в Лос-Анджелесе 27 января состоялась 25-я по счету церемония вручения премии Гильдии киноактеров.

Премию Гильдии в номинации «Лучший киноактер» снискал Рами Малек за роль в фильме «Богемская рапсодия», сообщает РЕН-ТВ. Артист исполнил роль вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри, умершего из жизни в 1991 году.

Прочими претендентами на получение премии были Кристиан Бейл за роль в фильме «Власть», Брэдли Купер с картиной «Звезда родилась», Вигго Мортенсен и «Зеленая книга» и Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший в картине «Черный клановец».

Премия за «Лучший актерский состав в художественном фильме» досталась кинокомиксу «Черная пантера». Гленн Клоуз стала обладательницей премии в категории «Лучшая актриса» за исполнение роли в фильме «Жена».

Премия вручается ежегодно. В Гильдию киноактеров входит около 165 представителей отрасли кино и ТВ.
 

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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