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Владимир Хотитенко ратует за открытие зала только для российского кино

10:45 29.01.2019
Владимир Хотитенко ратует за открытие залов только для российского кино
Владимир Хотиненко фото: ruskino.ru
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Режиссер «Зеркала для героя» Владимир Хотиненко выступил с предложением в многозальных кинотеатрах открыть один зал исключительно для показа российского кино.

Свою идею народный артист считает элементарной. «Я недавно предлагал идею простую. Вот в многозальниках есть 10 залов: завести один зал, где будет только наше кино. То есть, есть зал, куда ты гарантированно приходишь – и там всегда идёт наше кино.... Причем первое время не обращая внимание на сборы», - передает РИА Новости слова Хотиненко на заседании общественного совета при комитете Госдумы 28 января.

Режиссер убежден, что публику необходимо привлечь и попробовать «закормить». «Та публика, которая ходит в кино, была агрессивно настроена к нашему кино. Сейчас ситуация благодаря нескольким проектам чуть-чуть изменилась», - напомнил кинорежиссёр.
 

Темы: Интересные и необычные события в мире кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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29.01.2019, 14:34
Гость: Мастер

Полностью согласен с режиссером. В последнее время бредовые перлы голливуда достали.
29.01.2019, 12:53
Гость: Онинедебилы

А что смотреть в этих "спецзалах"? "Бабушку легкого поведения"? Поделки на тему о ВОВ "Несокрушимый" и лубок "Т-34"?

Кино снимайте достойное и никаких залов отдельных не надо будет.
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