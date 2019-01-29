Владимир Хотитенко ратует за открытие зала только для российского кино

10:45

Режиссер «Зеркала для героя» Владимир Хотиненко выступил с предложением в многозальных кинотеатрах открыть один зал исключительно для показа российского кино.

Свою идею народный артист считает элементарной. «Я недавно предлагал идею простую. Вот в многозальниках есть 10 залов: завести один зал, где будет только наше кино. То есть, есть зал, куда ты гарантированно приходишь – и там всегда идёт наше кино.... Причем первое время не обращая внимание на сборы», - передает РИА Новости слова Хотиненко на заседании общественного совета при комитете Госдумы 28 января.

Режиссер убежден, что публику необходимо привлечь и попробовать «закормить». «Та публика, которая ходит в кино, была агрессивно настроена к нашему кино. Сейчас ситуация благодаря нескольким проектам чуть-чуть изменилась», - напомнил кинорежиссёр.

