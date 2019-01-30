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Цекало снимет фильм по роману Алексея Иванова о пионерах-вампирах

18:58 30.01.2019
Цекало снимет фильм по роману Алексея Иванова о пионерах-вампирах
Фрагмент обложки книги. Предоставлено издателем
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Еще один роман писателя Алексея Иванова будет превращен в сериал.

Теперь киношники возьмутся за роман «Пищеблок». «Контракт на экранизацию романа Иванов подписал с кинокомпанией «Среда», известной по сериалам «Метод», «Мажор», «Троцкий», фильмам о Гоголе и др, - сообщает «АиФ» продюсер писателя Юлия Зайцева. - Роман «Пищеблок» вышел в середине ноября в «Редакции Елены Шубиной» и сразу привлёк внимание кинематографистов. За два месяца Иванов получил девять предложений об экранизации».

Гипотетически съёмки восьмисерийного сериала продюсер Александр Цекало начнет в следующем году.

Ранее был экранизирован роман Иванов «Географ глобус пропил». Также в 2018 году на экраны вышел сериал по роману «Ненастье». Сейчас в Губахе Пермского края идёт строительство декораций для съёмок фильма по роману «Сердце Пармы».
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Литература в России, Персоны и деятели российского кино
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