Мединский рад второму месту «Т-34» в истории российского проката

11:49

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский доволен, что военный фильм Алексея Сидорова «Т-34» вышел на второе место в истории российского кинопроката.

Таким образом, лента стала став второй по кассовым сборам после спортивной драмы «Движение вверх», сообщает РИА Новости. «Как я и говорил - Т-34 уверенно вышел на 2е место в истории росс..кинопроката после 1991г. (и даже «Полицейский» вошёл в «десятку»). Смотрите наше кино на большом экране!», - написал министр культуры в своем Твиттере.

Как выяснилось, за четыре недели проката сборы «Т-34» составили 2,2 миллиарда рублей. Российская комедия Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» за пять недель собрала более 1,7 миллиарда рублей. «Движение вверх» за время проката собрал 2,9 миллиарда рублей.

