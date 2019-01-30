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Мединский рад второму месту «Т-34» в истории российского проката

11:49 30.01.2019
Мединский рад второму месту «Т-34» в истории российского проката
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Глава Минкульта РФ Владимир Мединский доволен, что военный фильм Алексея Сидорова «Т-34» вышел на второе место в истории российского кинопроката.

Таким образом, лента стала став второй по кассовым сборам после спортивной драмы «Движение вверх», сообщает РИА Новости. «Как я и говорил - Т-34 уверенно вышел на 2е место в истории росс..кинопроката после 1991г. (и даже «Полицейский» вошёл в «десятку»). Смотрите наше кино на большом экране!», - написал министр культуры в своем Твиттере.

Как выяснилось, за четыре недели проката сборы «Т-34» составили 2,2 миллиарда рублей. Российская комедия Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» за пять недель собрала более 1,7 миллиарда рублей. «Движение вверх» за время проката собрал 2,9 миллиарда рублей.
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.01.2019, 15:01
Гость: stalker

Не знаю. Лично мне понравился фильм "Несокрушимый", снятый на основе реальных событий ВОВ.
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