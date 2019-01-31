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Мединский предложил не давать более пяти званий народного артиста в год

12:37 31.01.2019
Мединский предложил не давать более пяти званий народного артиста в год
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Глава Минкульта России Владимир Мединский убежден, что звания народного артиста не должны присуждаться десятками и сотнями.

По мнению министра, оптимально присуждать не более пяти званий в год. Свои взгляды на этот счет чиновник изложил в интервью «Известяим» от 31 января. «Когда звания присуждаются десятками и сотнями, они девальвируются. Народный артист - это по определению живой классик, их не может быть много. В среднем звания народных артистов сейчас ежегодно удостаиваются около пяти человек в год. Думаю, это очень правильно и разумно», - сказал он.

Далее Мединский продолжил, что речь не идет о квотировании, однако необходимо применять более вдумчивый подход к распределению званий. Министр также напомнил о традиции отмечать государственными наградами видных деятелей искусства, что вызывает вопросы у других, «не менее заслуженных», но по каким-то причинам не попавших в «золотой список». «Государственные награды не должны вручаться автоматом к юбилею», - считает он.
 

Темы: Кино
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Комментарии читателей
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31.01.2019, 16:21
Гость: !

Мединский предложил не давать более пяти званий народного артиста в год каждому артисту.
31.01.2019, 15:49
Гость: Lesorub

В одни руки.
31.01.2019, 15:48
Гость: Стесняюсь спросить,

а ежели так шибко достоин, что терпежу нет ожидать следующего года?
А если два, три, может сразу пять наидостойнейших и, как назло, лимит народных уже выбран, как тогда? Артисты, народ ужасно мнительный, ревнивый, если пообещали и не дали - это ж катастрофа! Это ж сразу творческий кризис,
сразу душевные муки, алкоголь немеренными дозами, потеря человеческого обличия до неприиличия! Мединский понимает, что своим предложением он перечёркивает многие жизни народных любимцев? По сравнению с доской Маннергейму такое решение выглядит вообще вселенской трагедией. А ведь артисты так верили, надеялись, что и их успехи на культурной ниве будут замечены и отмечены! Зря надеясь, зря-с... Разнорядка ещё не подошла, да и о партийной принадлежности подумаем, а как он в быту(?), верна ли его смысловая нить в образе главного героя, не пережимает ли он в сторону, противоположную общепринятым установкам?.. Знакомо? Проходили? Нет, теперь всё иначе!
Получат все! Стройся в очередь! И не важно какой ты артист, а очередь займи.
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