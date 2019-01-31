Мединский предложил не давать более пяти званий народного артиста в год

12:37

Глава Минкульта России Владимир Мединский убежден, что звания народного артиста не должны присуждаться десятками и сотнями.

По мнению министра, оптимально присуждать не более пяти званий в год. Свои взгляды на этот счет чиновник изложил в интервью «Известяим» от 31 января. «Когда звания присуждаются десятками и сотнями, они девальвируются. Народный артист - это по определению живой классик, их не может быть много. В среднем звания народных артистов сейчас ежегодно удостаиваются около пяти человек в год. Думаю, это очень правильно и разумно», - сказал он.

Далее Мединский продолжил, что речь не идет о квотировании, однако необходимо применять более вдумчивый подход к распределению званий. Министр также напомнил о традиции отмечать государственными наградами видных деятелей искусства, что вызывает вопросы у других, «не менее заслуженных», но по каким-то причинам не попавших в «золотой список». «Государственные награды не должны вручаться автоматом к юбилею», - считает он.

