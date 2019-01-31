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Скончался звезда фильмов «Терминатор» и «Гремлины»

11:46 31.01.2019
Скончался звезда фильмов «Терминатор» и «Гремлины»
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Старейший голливудский актер Дик Миллер ушел из жизни на 91-м году жизни 30 января.

Зрителям актер больше всего запомнился по роли в звездном фильме «Терминатор», а также по кинокартине «Гремлины», где Миллер успешно сыграл персонажа Мюррея Футтермана. У артиста остались жена Лейни, дочь Барбара и маленькая внучка, сообщает «Версия».

В большом кино Дик Миллер начал сниматься в 1950-х годах и за его плечами более чем 180 фильмов и телепередач, в том числе «Бурбах», «Слава», «Вой» и «Пиранья». В течение своей карьеры Миллер работал с такими режиссерами, как Джеймс Кэмерон, Мартин Скорсезе, Джон Сэйлс и Джо Данте.

В общей сложности Миллер снялся более чем в 180 фильмах и появился на телевидении около 2 тыс. раз.
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире
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