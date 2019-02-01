В попечительский совет Фонда кино вошли Мединский, Греф и Швыдкой

14:47

Глава РФ Дмитрий Медведев распорядился об утверждении состава попечительского совета Фонда кино.

Теперь председателем организации стал вице-премьер Константин Чуйченко. Такой документ опубликован на сайте кабинета министров. «Утвердить прилагаемый состав попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии», - говорится в распоряжении.

Заместителем председателя попечительского совета Фонда кино стал министр культуры РФ Владимир Мединский. Также в состав совета вошли глава Сбербанка Герман Греф, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Состав попечительского совета назначается на три года.

Орган будет заниматься, в том числе, вопросами проведения плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда кино и утверждения заключений об итогах таких проверок.

