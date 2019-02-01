Скончалась королева эпизода Валентина Березуцкая

08:45

Колоритная советская и российская актриса скончалась на 87-м году жизни 31 января.

Причиной ухода заслуженной артистки России стала внезапная остановка сердца, сообщает РЕН ТВ. В роковой час Березуцкая находилась дома. Когда ей стало трудно дышать, к ней приехала бригада скорой помощи. Медики констатировали у актрисы состояние клинической смерти, после чего вызвали реанимацию. К сожалению, Березуцкую спасти не удалось.

Березуцкая родилась в 1932 году в Курской области. В 1955 году она закончила актерский факультет ВГИКа и была зачислена в штат киностудии "Мосфильм". Валентина Березуцкая сыграла более двухсот ролей в кино. На ее счету работы в таких бессмертных лентах, как "Покровские ворота", "Летят журавли", а также в фильмах "Командир счастливой "Щуки", "Новые приключения неуловимых", "Следствие ведут знатоки", "Вечный зов", "Любить по-русски". Везде она, как правило, играла яркие эпизодические роли.

В последние годы Валентина Федоровна активно снималась в сериалах — "Марш Турецкого", "Каменская", "На углу у Патриарших", "Апостол", "Возвращение Мухтара" и другие.

