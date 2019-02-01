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Актрису из России задержали в США по подозрению в похищении ребенка

22:11 1.02.2019
Актрису из России задержали в США по подозрению в похищении ребенка
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Актриса российского происхождения Ирина Усок задержана по подозрению в похищении ребенка.

Арест в аэропорту Нью-Йорка может быть вызван похищением Усок ребенка, которого она не может поделить со своим мужем-американцем. Близкая подруга Усок утверждает, что та несколько месяцев назад вместе с дочерью приезжала в Россию, однако потом вернулась в Нью-Йорк.

После этого мужчина, с которым она проживает, обвинил ее похищении ребенка, сообщает РЕН ТВ. Как утверждает знакомая Усок, «в браке она не состоит, девочка оформлена только на нее». Женщина пояснила, что не знакома с гражданским супругом подруги, и добавила, что не понимает его мотивов. «Здесь есть один диссонанс: если человек совершил преступление, зачем же тогда она спокойно и благополучно с тем же ребенком вернулась обратно?» — сказала знакомая. По ее словам, Усок — абсолютно нормальный человек, о ней никто не отзовется плохо. Тем не менее, актриса помещена в изолятор.

Ирина Усок снималась в фильмах «Мама, не горюй!» и «Золушка.ru», а также в таких сериалах, как «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Барвиха», «Вызов», «Мент в законе» и «Умножающий печаль». Помимо этого, она служит в театре «Содружество Актеров Таганки».
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.02.2019, 23:36
Гость: E.

Ребенка, может, и жалко, хотя неясно, будет ли ему теперь хуже. А вот этой дуре так и надо. Ну сколько уже раз отнимали детей то в Норвегии, то в Финляндии, то в Штатах. Так эти ... опять и опять ложатся под иностранцев в надежде на зеленые бумажки, а потом рыдают на публику. Ну кто заставлял её ехать в Америку? Было её заявление, что она поехала к новой любви, теперь "к индусу". Кстати, сразу виден её уровень, поскольку индус - это последователь индуизма, религии, а национальность - индиец. Так что, если девки хотят под иностранцев, пусть и живут по их законам, а нам на них все равно с высокой колокольни.
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