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Влиятельные режиссеры отметили призом лучший фильм года

14:03 4.02.2019
Вручена премия Гильдии кинорежиссеров
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Церемония вручения премии Гильдии кинорежиссеров в 71-й раз прошла в Беверли-Хиллз

Приз в основной номинации «Лучший режиссер полнометражного фильма» взял мексиканец Альфонсо Куарон за черно-белую картину о жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х годов «Рома», сообщает Lenta.ru.

Премию за лучший дебют забрал Бо Бернем, снявший фильм «Восьмой класс». Лучшим документалистом был назван режиссер «Трех одинаковых незнакомцев» Тим Уорлд. Билла Хейдера наградили за комедийный эпизод сериала «Барри». Лучшим режиссером драматического сериала стал Адам МакКей, снявший «Наследников».

Премия Гильдии режиссеров за выдающиеся достижения в области режиссуры кино и телевидения присуждается с 1948 года. Лишь 7 раз за всю историю их результаты в номинации режиссуры не совпали с итогами «Оскара».
 

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