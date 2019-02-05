Рустам Ибрагимбеков получил телеграмму от Дмитрия Медведева

12:57

Режиссер Рустам Ибрагимбеков, который отмечает сегодня свой 80-летний юбилей, получил поздравительную телеграмму от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Отдельно глава правительства отметил художественный талант и человеческую мудрость кинематографиста. «Вы сочетаете в себе уникальный талант драматурга, сценариста, режиссёра и продюсера. В любых обстоятельствах Ваши герои сохраняют честь и отвагу, тонкую иронию и способность к глубоким чувствам. А главное – остаются, как Вы однажды сказали, людьми с душой, совестью и смекалкой. Их популярность – это признание Вашего художественного таланта и человеческой мудрости», - говорится в телеграмме на сайте правительства РФ.

Рустам Ибрагимбеков приложил руку к таким фильмам, как «Белое солнце пустыни», «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник». Является обладателем государственных премий СССР и РФ, других почетных наград.

