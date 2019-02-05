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Лиама Нисона обвинили в расизме за грубость в адрес насильника

15:18 5.02.2019
Лиама Нисона обвинили в расизме за грубость в адрес насильника
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Звезда фильмов «Список Шиндлера» и «Пассажир» Лиам Нисон попал под раздачу из-за резких высказываний в адрес преступника.

Актер имел неосторожность дать дал интервью изданию Independent с целью продвижения своего нового фильма — «Снегоуборщик». В этой картине 66-летний актер сыграет человека, который потерял сына и намерен мстить наркомафии. Нисон сообщил, что полностью понимает мотивацию своего персонажа.

Несколько лет назад близкий человек актёра (имя женщины он не назвал — возможно, это жена или дочь) подвергся насилию, сообщает «Экспресс-газета». Лиам как раз был на съемках за границей.

Узнал он об этом уже по возвращении. «Моя реакция была незамедлительна: я спросил, знает ли она, кто это сделал. Она ответила: нет. Какого цвета была их кожа? Она сказала: черного. После этого я ходил по улицам целую неделю. Я надеялся, что эти [Нисон жестикуляцией показал кавычки] «черные ублюдки» выйдут откуда-нибудь из паба и нападут на меня, чтобы я, ну ты понимаешь, мог их убить».

Как признался в том же интервью Нисон, потом ему было стыдно за то «ужасное» поведение. Однако публика считает, что стыдно актёру должно быть сейчас. Его обвинили во всех смертных грехах, включая расизм, и предоекли конец репутации. 
 

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Скандалы и разоблачения в мире
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