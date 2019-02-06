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Федор Бондарчук отдал продолжение «Льда» другому режиссеру

13:06 6.02.2019
Федор Бондарчук отдал продолжение «Льда» другому режиссеру
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Через год после гиперуспешного проката фильма «Лед», собравшего 1,5 млрд рублей, Федор Бордарчук рассказал о съемках продолжения фильма.

Продюсер признался, что вторую часть российской спортивной драмы будет снимать новый режиссер, сообщает ТАСС. Речь об этом шла на XXII церемонии вручения премии «Блокбастер» по итогам года в кинобизнесе в гостинице «Азимут Москва олимпик». «Я могу сказать важную вещь, что «Лед-2» будет с новым режиссером, и когда о нем объявят, то это взорвет пространство. Уже доделываем сценарий с режиссером, началась предподготовительная работа над проектом», - сказал он.

По словам Бондарчука, съемки картины начнутся в конце весны, ближе к лету. Напомним, что режиссером исходного «Льда» был Олег Трофим.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России
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