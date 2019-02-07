Российский мультик «Снежная королева. Зазеркалье» собрал миллион за рубежом

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Полнометражная анимационная сказка «Снежная королева: Зазеркалье» оказалась первым российским фильмом, который заработал в международном прокате в 2019 году 1 миллион долларов.

Сейчас суммарные сборы четвертой части составляет 4,8 миллиона долларов. «Четвертая часть франшизы «Снежная королева» анимационной студии Wizart с успехом идет на экранах европейских и азиатских кинотеатров, - рассказали агентству РИА Новости в киностудии. – Так, например, в премьерные рождественские недели в Польше и Словении полнометражный мультфильм вышел в лидеры анимационного проката (2 место), обогнав голливудских конкурентов. Ощутимых успехов картине удалось добиться также в Чехии, Словакии, Хорватии, Литве, Латвии, Вьетнаме».

За 2019-1 года планируются релизы четвертого фильма в Германии, Франции, Сербии, Турции, Китае, странах Ближнего Востока и других. Всего прокат мультфильма охватит 45 стран.

В четвертой части франшизы получив передышку после непрестанных битв за спасение мира от холода людских сердец, деятельная Герда начала хандрить. Особенно ее напрягает тот факт, что, в отличие от остальных членов своей семьи, она не имеет никаких магических способностей, хотя и вынуждена торговать в лавке волшебных винтажных предметов. Чтобы исправить эту оплошность, она даже подумывает обратиться к шарлатанам-экстрасенсам, но еще не знает, насколько опасно в современном мире апеллировать к помощи сверхъестественных сил.

