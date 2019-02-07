«Астрал. Новое измерение»: самый щадящий фильм ужасов

Мистический хоррор «Астрал новое измерение» вышел в российский прокат

Молодая и симпатичная женщина проводит свои дни в психбольнице, томимая неясными предчувствиями. Вскоре лечащий врач ее выписывает. Однако героиня явно не долечилась, поскольку ее продолжают терзать некие устрашающие видения. В итоге она заканчивает жизнь самоубийством.

Через пятнадцать лет ее сын Алекс никак не может простить отца за спасительную ложь о судьбе матери и пытается разобраться, что же с ней все-таки на самом деле произошло. Расследование его заводит в совсем уж странные дебри. На институтской лекции парень узнает о возможности выхода в астрал. Попытка повторить то же самое в домашних (читай – общежитских) условиях приводит его к контакту с сущностями, представляющими огромную опасность для всех.

Когда умирают горячо любимые родственники, каждый сходит с ума по-своему. Кто-то, будучи снедаем чувством вины перед ними, уходит в себя и занимается самоедством. Кто-то пускается во все тяжкие. Кто-то пытается установить контакт со сверхъестественными сущностями, и вот тут-то, как правило, начинается самое интересное.

В фильме «Астрал. Новое измерение» оно, впрочем, почему-то так и не началось. Трудно сказать, хорошо это или плохо, но это самый щадящий фильм ужасов, которые нам довелось посмотреть. Почти час на экране не происходит вообще ничего, потом интрига робко разгорается, чтобы быстро угаснуть.

«Астрал. Новое измерение» запросто можно использовать в целях реабилитации людей, страдающих депрессией. Вроде бы самое страшное уже позади, но на душе муторно, поэтому требуется что-то такое давящее, невнятное, но, в целом, безобидное. В какой-то момент к излишне размеренному ритму ленты начинаешь даже привыкать и получать от ее просмотра мазохистское удовольствие.

Красивая девушка из новой «Техасской резни бензопилой» и статичные виды британского университета Роял Холлоуэй немного усиливают это удовольствие. Все остальное настолько нелепо или малозначительно, что вообще не заслуживает серьезного обсуждения в режиме «нет спойлерам».

Кадр с сайта kinopoisk.ru