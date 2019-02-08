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На 84-м году жизни скончался актер Сергей Юрский

09:48 8.02.2019
Сергей Юрский
Сергей Юрский. Фото с сайта kino-teatr.ru
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В Москве  на 84-м году жизни скончался народный артист России Сергей Юрский, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра Моссовета.

В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в театрально-музыкальной семье. Учился на юридическом факультете Ленинградского университета. В то же время участвовал в постановках Театра-студии под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой.

После третьего курса перешел в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), который окончил в 1959 году.

Еще будучи студентом был принят в Большой драматический театр (БДТ), где проработал 20 лет, после чего переехал в Москву. В столице Юрский стал одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда — хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие.

Играл и режиссировал на сцене театров "Школа современной пьесы", МХТ им. Чехова, был занят в зарубежных постановках.

Юрский также известен зрителям по многочисленным ролям в кинофильмах, сред которых "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" и многие другие.

Кроме того, Сергей Юрский — один из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов.

Темы: Актеры и актрисы российского театра, Звезды российского кино, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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08.02.2019, 17:30
Гость: Урал.

Очень любили Сергея Юрского. Скорбим. Помним. Царствие ему небесное.
08.02.2019, 15:08
Гость: Толстый тролль

Присоединяюсь.
08.02.2019, 14:44
Гость: Шчип

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