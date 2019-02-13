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Минкульт РФ отказался от идеи ограничения проката иностранных фильмов

11:56 13.02.2019
Минкульт РФ отказался от идеи ограничения проката иностранных фильмов
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин
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Российское министерство культуры дало понять, что идея ограничения сеансов зарубежного кино до 35% от общего числа киносеансов на данный момент считается бесперспективной.

Директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова на круглом столе комитета Госдумы по культуре, посвящённом развитию отечественной кинематографии, состоявшемся 12 февраля 2019 года, сообщила, что данная идея снята с повестки дня. «Она [идея об ограничении сеансов зарубежных фильмов] периодически появляется, она появляется также со стороны профессионального сообщества, но, тем не менее, на данный момент с повестки она снята», – приводит ТАСС слова Любимовой.

На круглом столе по теме «Развитие отечественной кинематографии: принципы государственной поддержки и критерии эффективности» присутствовали известные продюсеры, режиссёры и прокатчики. Во встрече приняли участие исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, директор департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова, продюсеры Федор Бондарчук и Сергей Сельянов, режиссеры Владимир Хотиненко и Алексей Учитель.
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
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