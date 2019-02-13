Друзь ответил на обвинения в подкупе главреда «Кто хочет стать миллионером»

13:13

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь опроверг обвинения главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера, который заявил о якобы имевшей место попытке подкупа со стороны игрока. По словам самого Друзя, именно Бер предложил ему свою помощь за денежное вознаграждение.

Стоп-кадр передачи Первого канала

«Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», —приводит слова Друзя Газета.RU.

Он также подчеркнул, что был «удивлен и восхищен» наглостью Бера, но принял решение подождать, чтобы увидеть, «насколько далеко может пойти этот человек».

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — отметил Друзь.

Он рассказал о том, что поделился происходящим с другим игроком «Что? Где? Когда?» Виктором Сидневым, вместе с которым они должны были участвовать в съемках «Кто хочет стать миллионером?». Оба игрока согласились, что в сложившейся ситуации лучше ждать, что будет дальше.

После этого, как рассказал Друзь, редактор программы начал звонить сам и пытаться продиктовать вопросы и ответы, которые будут на передаче.

«После первых четырех он прервал диктовку и отключился. В перерыве я сообщил Виктору [Сидневу], что Бер действительно провоцирует нас на нечестную игру, и тут он перезвонил вновь», — рассказал Друзь.

Перед тем, как поехать на «Кто хочет стать миллионером?», магистры договорились о том, что «ни за что не будут выигрывать», если им встретятся те вопросы, о которых по телефону успел сообщить Бер, а после съемки расскажут о том, что произошло руководству передачи. Однако в процессе игры знатоки обнаружили, что часть вопросов не совпадает.

«Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?» — признался Друзь.

Магистр подчеркнул, что, оглядываясь назад, считает свое поведение и желание «переиграть Бера» глупым.

О том, что Друзь якобы предлагал ему деньги за то, чтобы он раскрыл вопросы «Кто хочет стать миллионером?» Бер написал в своем ЖЖ. По его словам, это был первый случай, когда игрок обратился к нему с подобным предложением.

Читайте также: Главред «Кто хочет стать миллионером?» рассказал о попытке Друзя подкупить его