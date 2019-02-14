Квентин Тарантино раскритиковал церемонию вручения «Оскара»

14:58

Свыше сорока известных кинематографистов и режиссеров, в том числе актеры Спайк Ли и Квентин Тарантино раскритиковали в открытом письме вердикт Академии кинематографических искусств и наук США не транслировать некоторые номинации премии «Оскар».

В этом году академия отказалась от трансляции номинаций за лучшую операторскую работу, лучший монтаж, лучшие прически и макияж, и лучшую игровую короткометражку, сообщает Газета.Ру. В знак протеста режиссеры и актеры написали открытое письмо главе Академии Джону Бэйли.

Подписанты требуют от Академии отмены данного решения. ««Реакция в отрасли дает понять, что еще не слишком поздно отменить это решение», — говорится в письме.

Четыре категории не будут транслироваться в прямом эфире вручения «Оскара», но войдут в отредактированную версию телевизионной церемонии 24 февраля. Отмечается, что решение было принято, чтобы сократить продолжительность трансляции.

