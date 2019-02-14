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Квентин Тарантино раскритиковал церемонию вручения «Оскара»

14:58 14.02.2019
Квентин Тарантино раскритиковал церемонию вручения «Оскара»
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Свыше сорока известных кинематографистов и режиссеров, в том числе актеры Спайк Ли и Квентин Тарантино раскритиковали в открытом письме вердикт Академии кинематографических искусств и наук США не транслировать некоторые номинации премии «Оскар».

В этом году академия отказалась от трансляции номинаций за лучшую операторскую работу, лучший монтаж, лучшие прически и макияж, и лучшую игровую короткометражку, сообщает Газета.Ру. В знак протеста режиссеры и актеры написали открытое письмо главе Академии Джону Бэйли.

Подписанты требуют от Академии отмены данного решения. ««Реакция в отрасли дает понять, что еще не слишком поздно отменить это решение», — говорится в письме.
Четыре категории не будут транслироваться в прямом эфире вручения «Оскара», но войдут в отредактированную версию телевизионной церемонии 24 февраля. Отмечается, что решение было принято, чтобы сократить продолжительность трансляции.
 

Темы: Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премия «Оскар»
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 15:06
Гость: ser

Оскар нынче не тот. Раньше награждали хорошее кино, а теперь - "правильные направления мейнстрима" в отношении всякого рода извращённого меньшинства.
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