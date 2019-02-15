Фильм о больном онкологе Павленко выиграл в конкурсе работ против рака

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Документальный фильм «Полгода жизни Андрея Павленко» победил в конкурсе «Ради жизни», организованном фондом поддержки противораковых организаций «Вместе против рака». Историю онколога, который борется со злокачественной опухолью, стране рассказала корреспондент телерадиокомпании «Мир» Анастасия Глебова.

Ведущие онкологи страны и журналисты признали 20-минутный документальный фильм о борьбе и победе хирурга над болезнью лучшим телесюжетом на конкурсе «Ради жизни», проходившем в медицинском центре имени Блохина.

«Работа оценивалась по нескольким параметрам, это как содержательная часть, так и стилистическая. Мы пытались объединить и грамотную подачу информации, а также то, насколько это значимо для науки», – рассказал Евгений Новиков, председатель жюри конкурса «Вместе против рака».

На протяжении шести месяцев съемочная группа петербургского филиала телерадиокомпании «Мир» следила за судьбой одного из лучших хирургов-онкологов страны, которому в марте 2018 года поставили диагноз, – рак желудка третьей стадии. Это тот случай, когда пациент знает о диагнозе больше многих врачей. Когда Андрей начал лечение, шансы выжить были 50 на 50. Но во время агрессивного лечения он продолжал оставаться врачом, оперировал и консультировал пациентов. Андрей, его семья, близкие и коллеги делятся в фильме своими переживаниями, мыслями, историей борьбы со страшным заболеванием.

В создании фильма участвовал и Заслуженный артист Российской Федерации, актер и режиссер Константин Хабенский. Сегодня он руководит благотворительным фондом помощи детям, у которых обнаружили рак.