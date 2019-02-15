]]> ]]>
Главная Кино Новости

Фильм о больном онкологе Павленко выиграл в конкурсе работ против рака

17:37 15.02.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

Документальный фильм «Полгода жизни Андрея Павленко» победил в конкурсе «Ради жизни», организованном фондом поддержки противораковых организаций «Вместе против рака». Историю онколога, который борется со злокачественной опухолью, стране рассказала корреспондент телерадиокомпании «Мир» Анастасия Глебова.

Ведущие онкологи страны и журналисты признали 20-минутный документальный фильм о борьбе и победе хирурга над болезнью лучшим телесюжетом на конкурсе «Ради жизни», проходившем в медицинском центре имени Блохина.

«Работа оценивалась по нескольким параметрам, это как содержательная часть, так и стилистическая. Мы пытались объединить и грамотную подачу информации, а также то, насколько это значимо для науки», – рассказал Евгений Новиков, председатель жюри конкурса «Вместе против рака».

На протяжении шести месяцев съемочная группа петербургского филиала телерадиокомпании «Мир» следила за судьбой одного из лучших хирургов-онкологов страны, которому в марте 2018 года поставили диагноз, – рак желудка третьей стадии. Это тот случай, когда пациент знает о диагнозе больше многих врачей. Когда Андрей начал лечение, шансы выжить были 50 на 50. Но во время агрессивного лечения он продолжал оставаться врачом, оперировал и консультировал пациентов. Андрей, его семья, близкие и коллеги делятся в фильме своими переживаниями, мыслями, историей борьбы со страшным заболеванием.

В создании фильма участвовал и Заслуженный артист Российской Федерации, актер и режиссер Константин Хабенский. Сегодня он руководит благотворительным фондом помощи детям, у которых обнаружили рак.

Темы: Здоровье, Онкологические заболевания и борьба с ними, СМИ и журналистика
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.