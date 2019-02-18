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«Восьмой класс» наградили премией «Гильдии сценаристов», но лишили «Оскара»

12:23 18.02.2019
Восьмой класс получил премию Гильдии сценаристов
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Церемония вручения премии Гильдии сценаристов состоялась в Лос-Анджелесе.

Сенсацией стало вручение приза за лучший оригинальный сценарий фильму Бо Бёрнэма «Восьмой класс», рассказывающему о жизни обычной американской школьницы. Пикантность ситуации в том, что Бёрнэм не выдвигали на «Оскар» в данной категории, чего не случалось с этой номинации «Гильдии сценаристов» с 2003 года, сообщает «Кинопоиск».

Драму «Сможете ли вы меня простить?» награлили за лучший адаптированный сценарий. Фильм основан на реальной истории писательницы Ли Израэль, которая начала подделывать и продавать письма известных людей.

Гильдия сценаристов Америки (WGA) известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. По этой причине в этом году в списке отсутствовали «Фаворитка», «Дневник пастыря»и «Человек на Луне»
 

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