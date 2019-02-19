Украина призвала отменить прокат фильма «Т-34» в США

08:55

Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры отказаться от проката российского фильма "Т-34", пишет РИА Новости.

По мнению дипломатов, фильм "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны". Дипмиссия опубликовала также список кинотеатров в различных городах США, где запланирован показ российской картины.

Посольство "поблагодарило" представителей украинской общины, проживающей в США, которым "удалось остановить показы фильма "Т-34" в их городах", а также призвало "других активистов" присоединиться к данному процессу.

"Т-34" — российский фильм, премьера которого в России состоялась 1 января. По сюжету фильма, оказавшись в плену во время Великой Отечественной войны, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает экипаж и на легендарной "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с Клаусом Ягером. Главные роли в ленте, в частности, исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

Картина заняла второе место по сборам в истории российского проката после 1991 года.