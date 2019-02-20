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Скончался режиссер фильма «Женский день» Борис Яшин

12:08 20.02.2019
Скончался режиссер фильма «Женский день» Борис Яшин
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Режиссер и актер Борис Яшин ушел из жизни на 87-м году жизни.

Отпевание кинематографиста назначено на 12.00 в храме Архангела Михаила в Тропареве по адресу: проспект Вернадского, 90. "18 февраля на 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Бориса Владимировича Яшина", - передает ТАСС сообщении сайте Союза кинематографистов России

Борис Яшин родился 10 мая 1932 года в Баку, в 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). С 1964 года работал режиссером на киностудии "Мосфильм". Яшин был режиссером-постановщиком игровых фильмов "Эй, кто-нибудь!", "Пядь земли", "Шуточка", "Осенние свадьбы", "Первая девушка", "Город первой любви", "Ливень", "Долги наши", "Ожидание", "Я за тебя отвечаю", "Аэропорт со служебного входа", "Скорый поезд", "Женский день", "Дом на Рождественском бульваре", "Мещерские".
 

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