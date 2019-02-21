Патриоты-активисты сорвали показ «блокадной» комедии в Москве

12:25

В Москве группа патриотически настроенных активистов SERB фактически сорвали показ скандального фильма Алексея Красовского «Праздник».

Неизвестные ворвались в зрительный зал в здании правозащитного общества «Международный Мемориал», сообщает агентство «Москва», Первым делом активисты начали скандировать «позор!» После этого они встали перед экраном, чтобы помешать просмотру.

Напомним, скандал вокруг фильма «Праздник» разгорелся после того, как он был опубликован в сети. Режиссер Красовский решил не получать прокатное удостоверение для картины. Через которое время фильм удалили с YouTube без объяснения причин, однако позднее ссылку на фильм восстановили. В компании объяснили произошедшее «ошибкой системы».

Яблоком раздора стал тот факт, что действие фильма разворачивается в блокадном Ленинграде. В центре семья, которая в отличие от остальных ленинградцев, отнюдь не голодает и не бедствует. Профессор Воскресенский – ценный для советской оборонной промышленности специалист, который занимается некими секретными разработками. Добротные спецпайки позволяют семейству накрыть приличный новогодний стол.

Великовозрастные дети Воскресенских идут вразнос. Дочь приводит в дом нового жениха – одноногого Виталия, который много старше ее и вообще не внушает доверия. Сын появляется на пороге в компании голодной девушки Маши.

