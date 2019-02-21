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Патриоты-активисты сорвали показ «блокадной» комедии в Москве

12:25 21.02.2019
Патриоты-активисты сорвали показ «блокадной» комедии в Москве
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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В Москве группа патриотически настроенных активистов SERB фактически сорвали показ скандального фильма Алексея Красовского «Праздник».

Неизвестные ворвались в зрительный зал в здании правозащитного общества «Международный Мемориал», сообщает агентство «Москва», Первым делом активисты начали скандировать «позор!» После этого они встали перед экраном, чтобы помешать просмотру.

Напомним, скандал вокруг фильма «Праздник» разгорелся после того, как он был опубликован в сети. Режиссер Красовский решил не получать прокатное удостоверение для картины. Через которое время фильм удалили с YouTube без объяснения причин, однако позднее ссылку на фильм восстановили. В компании объяснили произошедшее «ошибкой системы».

Яблоком раздора стал тот факт, что действие фильма разворачивается в блокадном Ленинграде. В центре семья, которая в отличие от остальных ленинградцев, отнюдь не голодает и не бедствует. Профессор Воскресенский – ценный для советской оборонной промышленности специалист, который занимается некими секретными разработками. Добротные спецпайки позволяют семейству накрыть приличный новогодний стол.

Великовозрастные дети Воскресенских идут вразнос. Дочь приводит в дом нового жениха – одноногого Виталия, который много старше ее и вообще не внушает доверия. Сын появляется на пороге в компании голодной девушки Маши.
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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21.02.2019, 18:28
Гость: Ян

Раньше за такие фильмы, отправляли в места,не столь отдалëные.
21.02.2019, 18:25
Гость: Как ни крути:

Но простые люди подыхали с голоду, а партейная верхушка жила припеваючи. И претензии здесь смешные. Доказывайте, что Смольный жил на корочку хлеба. Нет, говорят партейные- вы не должны говорить, что они жили припеваючи, когда все остальные дохли от голода.
21.02.2019, 18:11
Гость: Справка

Бывший директор БДТ Геннадий Суханов вспоминал в интервью 2012 г., что «однажды видел его (Жданова) в коридоре Смольного в то время (блокады Ленинграда). Он был, как все мы. Серого цвета френч, пустой, лицо чисто выбритое, немного одутловатое, мне ещё показалось, что у него была водянка. Вид у него был плохой. Он был не такой толстый, каким был до этого кошмара».
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Жданов страдал сахарным диабетом и на фоне недоедания, болезнь обострилась , как и болезнь сердца и он умер почти сразу после войны в 1948-ом году.
А таких как этот "септик", я знаю. В армии они получали посылки из дома и жрали по ночам под одеялом. По себе и судит.
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