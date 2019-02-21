Жена Марата Башарова разводится с ним через суд

14:28

В семье артиста Марата Башарова и его жены Елизаветы Шевырковой начался бракоразводный процесс.

Информацию об этом подтвердили в мировом судебном участке Бабушкинского района. «В суде 6 февраля зарегистрировано исковое заявление Елизаветы Башаровой к М.Башарову о расторжении брака супругов, имеющих детей», - сказал собеседник Агентства «Москва» из судебного участка, подчеркнув, что в иске о разводе ничего не сказано о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

По этой же информации, беседа по иску назначена на 22 февраля в 10:00, согласно законодательству, судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

В свою очередь, Марат Башаров заявил Агентству «Москва», что у него «все в порядке» в отношениях с женой и он не в курсе иска о разводе. «Я не даю комментариев. У меня в отношениях с женой все в порядке», - сообщил актер. А сообщения в соцсетях жены о разводе он списал на действия хакеров

Ранее СМИ сообщали, что Башаров сильно избил свою жену. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью. В инстаграме Елизавета Шевыркова выразила надежду, что актер сам прокомментирует сложившуюся ситуацию, но он «снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо».

Супруги поженились в 2017 году и воспитывают сына.

