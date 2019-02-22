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Скончалась звезда сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

13:17 22.02.2019
Скончалась Дарья Егорычева
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни четверг, 21 февраля в 4.15.

Несколько лет подряд Егорычева боролась с раком. «Дарья скончалась сегодня ночью», - сказали ТАСС в окружении актрисы.

У Егорычевой было онкологическое заболевание — рак легких, который прогрессировал. Ее друзья создали в соцсети «ВКонтакте» группу, где объявили сбор средств на лечение. «Ее состояние резко ухудшается с каждым днем. Метастазы образуются на костях и в мозгу», — говорится в описании паблика.

Более всего Дарья Егорычева известна по ролям в сериалам «Глухарь» и «Одна любовь души моей». Она появилась на свет 13 мая 1981 года, окончила ГИТИС. Работала в Театре Маяковского и в театре «У Никитских ворот». В частности, она играла в спектаклях «Бедная Лиза», «День рождения кота Леопольда», «Viva, парфюм!», «Живой труп».

Кроме того, Дарья Егорычева снималась в таких фильмах, как «Темная ночь», «Моя граница», «Тайна института благородных девиц», «Пилот международных авиалиний».
 

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Комментарии читателей
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22.02.2019, 22:53
Гость: Влад

Ребята, вы иногда думайте, когда пишите - "звезда": вы над памятью о человеке (хорошем) издеваетесь.
22.02.2019, 18:07
Гость: Не жалко.

Глухарь, это прямая рекламма полицайского беспредела.
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