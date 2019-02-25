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«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

08:50 25.02.2019
Кадр из фильма «Зеленая книга». Фото с сайта kinopoisk.ru

Картина "Зеленая книга" (Green Book) режиссера Питера Фаррелли получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Об этом было объявлено в воскресенье на 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. 

Фильм повествует о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по США в 1962 году. В дороге они пользуются справочником "Зеленая книга", где указаны безопасные места для афроамериканцев.

В номинации "Лучший фильм" на "Оскар" также претендовали картины "Фаворитка" (The Favourite) Йоргоса Лантимоса, "Рома" (Roma) Альфонсо Куарона, "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) Брайана Сингера, "Звезда родилась" (A Star is Born) Брэдли Купера, "Черный клановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли, "Власть" (Vice) Адама Маккея и "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера, пишет ТАСС.

Темы: Кино в мире, Премия «Оскар»
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Комментарии читателей
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25.02.2019, 14:08
Гость: не для амеров,

а для всех белых. в жизни я часто сталкиваюсь с таким высокомерным белым быдлом. и несмотря на то, что кожа у меня белая, нет акцента, т.к. кроме русского никакого языка не знаю, выдает только арийский нос, эти белые двоечники-троечники все равно устраивают каждый раз мне проверки моего интеллекта, стереотипно уверенные в моем образовании за деньги. нав, этим тугодумам никак не понять, что воспитание, культура и многое другое не имеют национальной принадлежности. немного перефразирую Некрасова: президентом или ученым можешь ты не быть, но Человеком быть обязан.
25.02.2019, 13:36
Гость: Ы?нунадоже а////

Теперь белые ищут безопасные места без негрофф.
25.02.2019, 13:25
Гость: Владимир С-Пб

Не смотрел, но ловлю себя на том, что мне не интересны проблемы американских негров. Ну вот до фонаря.
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