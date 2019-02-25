Данелия находится в стабильно тяжелом состоянии в искусственной коме

05:55

Режиссера «Афони» и «Кин Дза Дза» Георгия Данелию экстренно определили в одну из столичных больниц.

Кинематографист обратился к медикам с очень тяжелой одышкой, сообщает РЕН ТВ. Доктора приняли решение о госпитализации.

Проблемы с легкими Данелия имеет уже давно. По предварительным данным, у него обнаружен пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной области.

Состояние режиссера оценивается как тяжелое. «Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление легких», — призналась супруга режиссера. Она также добавила, что сейчас ее муж находится в реанимации, его ввели в состояние искусственной комы. Спровоцировать подобное состояние режиссера могло инфекционное заболевание.

