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Данелия находится в стабильно тяжелом состоянии в искусственной коме

05:55 25.02.2019
Данелия находится в стабильно тяжелом состоянии в искусственной коме
Георгий Данелия. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Режиссера «Афони» и «Кин Дза Дза» Георгия Данелию экстренно определили в одну из столичных больниц.

Кинематографист обратился к медикам с очень тяжелой одышкой, сообщает РЕН ТВ. Доктора приняли решение о госпитализации.

Проблемы с легкими Данелия имеет уже давно. По предварительным данным, у него обнаружен пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной области.

Состояние режиссера оценивается как тяжелое. «Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление легких», — призналась супруга режиссера. Она также добавила, что сейчас ее муж находится в реанимации, его ввели в состояние искусственной комы. Спровоцировать подобное состояние режиссера могло инфекционное заболевание.
 

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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.02.2019, 11:28
Гость: Титус

Выздоровления замечательнейшему режиссёру! Это великий квартет советской кинокомедии: Рязанов,Гайдай, Захаров и Данелия. Такого уровня кино сейчас нет.
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