Голодные игры на российском ТВ

13:19

Скандал может на время оживить интерес даже к самому надоевшему шоу. Некоторые пиарщики этим пользуются — и кормят зрителей «с лопаты» всякой гадостью

На телевидении наметилась неприятная тенденция: долгоиграющие проекты, которые до сих пор нравятся некоторым зрителям, оказываются замешаны в скандальные истории. И это, пусть ненадолго, оживляет интерес к ним более широких масс.

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Недавний пример — взаимные обвинения главреда шоу «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера и магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. СМИ тут же запестрели «желтыми» заголовками, публика начала обсуждать скоропалительный отъезд Друзя в США. А ведь многие до этого скандала вообще были не в курсе, что телевикторина, которую ведет Дмитрий Дибров, все еще выходит в эфир.

Главное «интеллектуальное казино» отечественного ТВ — «Что? Где? Когда?» — не первый раз показывает свою темную сторону, вместо того чтобы служить просветительским целям. Еще одна из самых старых передач — «Клуб веселых и находчивых» — под занавес сезона-2018 тоже отметилась неоднозначным судейством в финале. А уж о том, что бал в когда-то смелом молодежном проекте сейчас правит конъюнктура, не писали только ленивые.

Следующая на очереди — викторина «Поле чудес». Многие зрители знакомы с ней с детства. Но кто станет из года в год смотреть на танцевальные и песенные вставки, нелепые переодевания ведущего, распаковку непременных подарков «в музей» и уставленный яствами барабан? Похоже, что некие расчетливые пиарщики обратили внимание на последний пункт и задумали именно его сделать поводом для скандала: Первый канал продемонстрировал, как зрители в студии сметают все съестное, принесенное гостями на игру.

Если это было умышленным ходом, по принципу «любой пиар хорош, кроме некролога», то результат достигнут. Благодаря громким заголовкам о «драках» и «давках», а также отсылкам к хрестоматийным «блинам с лопаты» и прочим некрасивым инцидентам с раздачей еды, об игре снова стали говорить. А многие даже посмотрели пикантный выпуск, дабы освежить воспоминания.

И оказалось, что в передаче уже много лет ничего не меняется. «Поле чудес» начиналось в 1990 году как одна из многочисленных версий старого американского шоу «Колесо Фортуны». Но когда в 1992-м Леонид Якубович принял бразды правления от основателя Владислава Листьева, концепция изменилась — акцент был смещен с игровой на развлекательную составляющую. Возможно, в давние времена более близкое знакомство зрителя с героями способствовало душевной и приятной атмосфере, непринужденному общению и даже раскрытию талантов.

Но сейчас все доведено до автоматизма: приветы близким, авторские стихи, подарки ведущему, шутки-прибаутки, подарки гостям, рекламная пауза, а в промежутке — редкие воспоминания о вопросах и ответах. Для кого это снимают? Судя по подбору «игроков» и сценарию, программа нацелена либо на детей (но в таком случае она сильно отстает от новых веяний), либо на пенсионеров.

И ради незамысловатого юморка для невзыскательных зрителей прописывает вот такие диалоги: «Вы помните вопрос? — Там что-то в Петербурге впервые сделали, и это что-то чем-то помогло». По-прежнему соблюдается традиция приводить с собой детей и внуков, а игроки помоложе приходят с родителями. Атмосфера всеобщей приветливости и жизнерадостности выглядит так же ненатурально, как угощения на барабане. Никто бы не удивился, если бы оказалось, что все присутствующие являются актерами, а еда — красивым муляжом. Скорее, именно то, что она настоящая, стало неожиданностью.

Зато теперь мы знаем, почему зрители в студии «Поля чудес» выглядят такими воодушевленными — особенно на первых рядах. По словам анонимных бывших участников, здесь есть свои старожилы, давно отвоевавшие почетное право сидеть поближе к «барскому столу». Вероятно, их и запечатлели в злополучном ролике, когда они молниеносно собирали еду с тарелок, а потом либо тут же жадно ее поглощали, либо прятали в заранее припасенные сумки и пакеты.

«Это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: „Осторожно, детей не задавите!“ Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», — признавался минувшим летом на фестивале «Старкон» сам Леонид Якубович. Так что, судя по всему, показанные в ролике кадры — это еще не самое шокирующее из того, что повидало «Поле чудес».

Поведение находящихся в студии явно обусловлено не реальным голодом и бедностью, а неискоренимой любовью к «халяве». Готовность расплачиваться за бесплатную еду собственным достоинством сформировалась в результате психологической травмы, полученной из-за дефицита продуктов в тяжелые для страны годы. Не случайно основную аудиторию таких сборищ составляют женщины старше 50 лет, так и не привыкшие жить хорошо, а не выживать.

И то, что Первый канал сделал это достоянием общественности, — предельно аморальный поступок. «Поле чудес» не связано с политикой, там не играют медийные личности или популярные фрики, поэтому ради сенсации удар нанесли по обычным людям. Впрочем, в нашем обществе это дело привычное.

А давно деградировавшее шоу такой пиар все равно не спасет.

Автор: Людмила Семенова, искусствовед