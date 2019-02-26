Стас Барецкий рассказал о съемках фильма «Брат-3»

12:00

Шоумен, актер и андеграундный рэпер Стас Барецкий рассказал, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова.

Если верить Барецкому, в съёмках также примет участие бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, который ранее отбывал наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия. «Мы будем снимать фильм «Брат-3» про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй хитрый, а третий, извините меня, нормальный. Соответственно, будем еще фильм снимать. В одной из главных ролей будет Дацик, я его заинтересовал в этом плане, он к этому готов», - сказал Барецкий НСН.

По словам шоумена для производства фильма создана студия «2020», веб-сайт и группа «ВКонтакте». Название студии связано с планами запустить фильм в ротацию в 2020 году, пояснил он. «Съемочная группа хорошая есть, замысел, сценарий сейчас прописывается. Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части «Брата»», - сказал Барецкий.

Музыкант отметил, что планирует привлечь к съемкам не только известных актеров, но и бывших заключенных. «В фильме будет большая смысловая нагрузка, он будет скандальный», заключил Барецкий.

Продюсер канонических «Братьев» Сергей Сельянов считает затею Барецкого сомнительной. «Мне кажется, что это хамство, неуважение и глупость по отношению к фильму и его создателям, - заявил Сельянов. – Возможно, Стасу стало не хватать какой-то популярности и узнаваемости, и он так решил освежить свой светлый образ. Я вообще думаю, что это все слова и болтовня. Я даже не уверен, что мы будем на него подавать в суд, если он на самом деле решит что-то сделать. Просто опозорится и все. Мы можем дать ему такую возможность. Ну, подумаем, когда и если дойдет до дела. Много слов произносится в информационном пространстве. На каждый роток не накинешь платок. Бегать, возбуждаться. Дойдет до дела, тогда и посмотрим».

