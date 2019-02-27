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Хабенский озвучит Суворова в полнометражном мультфильме

08:53 27.02.2019
Хабенский озвучит Суворова в полнометражном мультфильме
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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В августе 2019 года на экраны должен выйти полнометражный анимационный фильм об Александре Суворове.

Производством ленты занимается «Союзмультфильм». «Можно смело сказать: это первый за 30 лет полнометражный фильм киностудии «Союзмультфильм» для массовой аудитории, - рассказала «КП» председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – Мы уже выпускали в прокат полнометражный фильм «Гофманиада», но это был фильм, скорее для узкой аудитории ценителей. А в массовый прокат наши фильмы давно не выходили. Для нас это огромная ответственность. Мы очень внимательно и беспокойно подходим к этой теме, стараясь сделать так, чтобы фильм понравился детской и семейной аудитории.

Это не биография Суворова, это история о великом полководце, где много художественного вымысла, где есть любовь и предательство, где есть приключения и мистические герои. Наша задача – сделать так, чтобы после того как дети с родителями придут в кино и посмотрят этот фильм, у них появилось желание прийти домой и прочитать про Суворова, узнать больше о нем, как о человеке, полководце и легендарной личности в нашей истории. Ведь он, безусловно, является частью культурного кода всех россиян».

Александра Суворова озвучит Константин Хабенский. «Собственно, он его уже озвучил, и этот саундтрек с озвучкой Суворова уже есть, - уточнила Слащева. – И мы очень благодарны Константину, потому что в его чудовищном графике было сложно найти время, но он очень подходил нам, мы видели его Суворовым. Будет еще несколько звездных голосов, о которых мы скажем чуть позже».
 

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