Жванецкий и Понаровская получили награды от Путина

12:08

Писатель-юморист к Михаил Жванецкий награжден ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Сообщающий об этом указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации. В документе указано, что награда присуждена артисту за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность». 6 марта 2019 года Михаилу Жванецкому как раз исполнится 85 лет.

Одновременно с этим певице Ирине Понаровской присуждено почетное звание «Заслуженный артист РФ», а актрисам Паулине Андреевой, Ингеборге Дапкунайте и Ольге Кабо объявлена благодарность за заслуги в развитии культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность

