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Жванецкий и Понаровская получили награды от Путина

12:08 28.02.2019
Жванецкий и Понаровская получили награды от Путина
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Писатель-юморист к Михаил Жванецкий награжден ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Сообщающий об этом указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации. В документе указано, что награда присуждена артисту за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность». 6 марта 2019 года Михаилу Жванецкому как раз исполнится 85 лет.

Одновременно с этим певице Ирине Понаровской присуждено почетное звание «Заслуженный артист РФ», а актрисам Паулине Андреевой, Ингеборге Дапкунайте и Ольге Кабо объявлена благодарность за заслуги в развитии культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Награды и премии в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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28.02.2019, 21:29
Гость: Поэтому

Чубайсатому пора присвоить "народного артиста".
Ну, на крайняк "героя каптруда".
А то засиделся что-то без наград и званий.
28.02.2019, 20:54
Гость: Александр

Почему это вдруг "кочевник-русофоб" ? Просто ради дешевого перетрепа ?
Я вот русский по национальности, а считаю Жванецкого едва ли не самым большим патриотом России. Настоящим патриотом , а не квасным! И весь наш народ его любит, достаточно побывать на его концертах.
28.02.2019, 20:50
Гость: Поздравление от семьи Костевых и Л.

От всей души поздравляем Михаила Михайловича с заслуженной наградой. Наш народ давно создал Вам, великому артисту и сатирику, памятник нерукотворный, куда не зарастет народная тропа. Десятки лет лучшая часть нашего русского народа впитывает Ваш искрометный юмор в адрес тех, кто давно мешает жить всему народу.
Спасибо Вам за Ваше творчество. Желаем здоровья и успехов. И обязательно нового творчества.
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