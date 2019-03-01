Валерия Гай Германика представит свой фильм «Мысленный волк» в 2019 году

14:07

Режиссер Валерия Гай Германика поведала о своем новом фильме «Мысленный волк».

Кинематографистка надеется, что картина выйдет в прокат в 2019 году. По ее словам, съемочный процесс завершен, идет озвучивание. «У меня получилось очень загадочное кино, я сама удивилась тому, что в итоге увидела», — рассказала Гай Германика ТАСС. Режиссер отметила, что в «Мысленном волке» поднимается тема внутренней духовной жизни людей. Сценарий к картине написал Юрий Арабов.

Главные роли в фильме «Мысленный волк» исполнили Юлия Высоцкая и Елизавета Климова. «Мысленный волк» - так называется песня группы «Смысловые Галлюцинации», текст которой написала Германика.

