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Чулпан Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку

10:38 5.03.2019

Актриса и учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова поблагодарила Михаила Горбачева за его деятельность на посту президента СССР, в том числе за перестройку. Видеозапись ее выступления была растиражирована  пабликами «Русское движение», «Суть времени — Калининград» и «НОД СПб».

Выступая на дне рождения политика, Хаматова вспоминала, как в советские времена надо было быть «серостью», чтобы чего-то достичь, а индивидуальность и креативность не поощрялись. «Спасибо вам за эту возможность быть "цветной", за это внутреннее право, которое вы мне дали. И все, что я из себя представляю сегодня, — это перестройка, ваши дела, ваша любовь, ваша отвага», — сказала артистка.

Посты в пабликах сопроводили текстом. В нем Хаматову назвали коллаборационисткой, с помощью которой «уничтожаются любые упоминания о величии русской нации», а Горбачева обвинили в «развале страны и цивилизации», отмечает телеканал 360.

Темы: Актеры и актрисы российского кино
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Комментарии читателей
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05.03.2019, 19:45
Гость: для Гость*

Адмирал Колчак выполнял команды премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа,Юсуповы убили Распутина тоже по приказу англичан . Как говорит историк Дугин "Будь Ленин настоящим немецким шпионом, Германия бы скрывала факт его переброски в Россию. Но Ленин возвращался из нейтральной Швейцарии на родину через Германию с компанией других эмигрантов, и немецкие власти не делали из этого тайны.К тому же Америка и Англия, союзники России по Антанте, преследуя собственные цели по развалу России, настоятельно посоветовали Германии забросить на территорию России большевиков, выступавших за поражение своего правительства в мировой войне.
Миф - «Ленин получал деньги от германского генерального штаба» - и вовсе не состоятелен. Архивные документы указывают на другую цепочку. Впервые ярлык «немецкий шпион» прилип к Ленину после мирной демонстрации в Петрограде в 1917 году против продолжения Первой мировой войны. Из-за этого большевиков и обвинили в поддержке интересов Германии. ".Судя по всему Ленина спонсировали англосаксы,Ротшильды. Ярлык "немецкого шпиона" к Ленину присвоили в связи его протестами в Петрограде за выход из 1МВ. Понятно чего "зеленые" бунтовали и против "красных" и "белых". Знали об предательстве.
05.03.2019, 19:42
Гость: ***

Нет таких документов, от немцев Ленин не поучил ни копейки, его даже заставили заплатить за проезд через территорию Германии.
Немцы платили Парвусу, а он присвоил все их деньги себе, купив виллу в Турции, где его потом кто-то грохнул (может быть как раз немцы). Революцию сделали матросы и солдаты, которым понравились лозунги большевиков. Денег это не потребовало, Ленин осуществил революцию бесплатно, просто став на сторону народа и его чаяний, вот и весь секрет.
…когда кайзЭр Вильгельм II отправлял в Россию пломбирОваный вагон с бригадой шабашников-револотрядовцев, то подъёмные он всем выдал одинаковые.
Началась революция с матросского восстания в Вильгельмсхафене и Киле, и через несколько дней охватила всю Германию. 9 ноября 1918 года кайзер Вильгельм II под давлением начальника генштаба Грёнера, считавшего продолжение военных действий бессмысленным, был вынужден отречься от престола и бежать из страны. У власти встали представители социал-демократической партии (СДПГ).
Коммунисты под руководством Карла Либкнехта и Розы Люксембург, требовавшие дальнейшего развёртывания революции и провозглашения в Германии советской власти, подняли мятеж в январе 1919 года против социал-демократов. Возникла реальная опасность гражданской войны. Мятеж подавили отряды фрайкора под руководством Г. Носке, Либкнехт и Люксембург были убиты без суда.
В Баварии революция привела к возникновению независимой Баварской (глава Курт Эйснер), а затем Баварской Советской...
05.03.2019, 19:30
Гость: ***

Не свисти, денег не будет.
Действительно призадумаешься тут теперича! Как выясняется какого актёришку нынче не тронь, или из дворян, или из графьёв, а то и бери выше из бояр. Ну на худой конец пострадавший от кровавого палача и душегуба ИВСа, то репрессированный, а то отсидевший. Вот и поют и кажут о выстраданном и наболевшем на торжественных приёмах, вечерах и банкетах. Толи дело сейчас на каком нибудь бандитском корпаротивчике (сходняке) и напоют и накормят, бабок отвалят и поимеют во все дыхательные и пихательные органы.
В то время Ленин был лидером одной из многочисленных мелких революционных партий России, и имя ему было Никто. На Финском вокзале встречали вовсе не Ленина, а первую партию репатриантов. Именно для их встречи Временное правительство прислало почетный караул из 4 тыс. революционных матросов. По сути это были единственные слушатели Ленина на броневике.
…когда кайЗэр Вильгельм II отправлял в Россию пломбирОваный вагон с бригадой шабашников-стройотрядовцев, то подъёмные он всем выдал одинаковые. Заслуга Ильича в том, что он сумел с галёрки пересесть в царскую ложу, в отличии от остальных шабашников...
Началась революция с матросского восстания в Вильгельмсхафене и Киле, и через несколько дней охватила всю Германию. 9 ноября 1918 года кайзер Вильгельм II под давлением начальника генштаба Грёнера, считавшего продолжение военных действий бессмысленным, был вынужден отречься от престола и бежать из страны. У власти встали представители социал-демократы...
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