Чулпан Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку

10:38

Актриса и учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова поблагодарила Михаила Горбачева за его деятельность на посту президента СССР, в том числе за перестройку. Видеозапись ее выступления была растиражирована пабликами «Русское движение», «Суть времени — Калининград» и «НОД СПб».

Выступая на дне рождения политика, Хаматова вспоминала, как в советские времена надо было быть «серостью», чтобы чего-то достичь, а индивидуальность и креативность не поощрялись. «Спасибо вам за эту возможность быть "цветной", за это внутреннее право, которое вы мне дали. И все, что я из себя представляю сегодня, — это перестройка, ваши дела, ваша любовь, ваша отвага», — сказала артистка.

Посты в пабликах сопроводили текстом. В нем Хаматову назвали коллаборационисткой, с помощью которой «уничтожаются любые упоминания о величии русской нации», а Горбачева обвинили в «развале страны и цивилизации», отмечает телеканал 360.