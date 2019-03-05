Кинопремьера «Амундсен»: белое безмолвие – и ничего человеческого

В Москве состоялся показ биографического фильма Эспена Сандберга «Амундсен»

К женщине, любившей Руаля Амундсена, приходит человек, который оказывается его братом. За бокалом вина и стаканом виски он ведет неспешный рассказ о непростом характере путешественника. Ведь ценой впечатляющих побед первооткрывателя оказались абсолютное одиночество и людская ненависть.

С раннего детства Руаль грезил о полярных путешествиях и купался в ванне со льдом, замеряя то и дело аномально низкую температуру. Брат было тоже увлекся романтикой дальних странствий – и в некоторые экспедиции они даже пытались ходить вместе. Однако Руаль быстро понял, что в таких предприятиях ради достижения успеха каждый непременно должен выступать сам за себя.

В фильме ощутима искренняя увлеченность норвежского режиссера масштабом личности своего именитого соотечественника, которого при этом язык не поворачивается назвать великим. Сандберг живет буквально в двух шагах от музея, где стоит корабль Амундсена «Фрам», а во время подготовительного периода к съемкам изучил полсотни книг о непобежденном покорителе полюсов. Прекрасное владение Сандберга материалом видно по таким любопытным деталям: чукчи медленно ходят

«Больше всего мне было интересно читать книгу, написанную им самим, - признался режиссер на пресс-конференции после показа фильма в Москве. - И меня поразило, что после всего, что он сделал, после всех его открытий: покорение Северного и Южного полюсов, он был зол. Очень зол на людей. Я пытался понять, как выстраивалась его жизнь, почему он пришел именно к такому мироощущению», ‒ рассказал Эспен Сандберг.

Однако скверный характер Амундсена разбивает все киношные штампы, о героических полярников, для которых честь и взаимовыручка – превыше всего. В фильме он предстает малоприятным типом, идущем к своей цели буквально по трупам и превращающий процесс покорения стихии и испытание собственной выдержки в бесконечную и беспощадную гонку за славой и первенством любой ценой. После просмотра поневоле задумаешься, вправе ли норвежцы считать путешественника национальным героем, а жители Москвы – гордиться улицей Амундсена?

Возможно именно в силу противоречивости характера Амундсена откровенно хромает и динамика фильма, который ближе к камерной драме, а не к героической саге. Сплошное белое безмолвие – и ничего человеческого вокруг!

Кадр с сайта kino-teatr.ru