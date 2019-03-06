Уилла Смита признали излишне белым для съемок в «Короле Ричарде»

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Пользователи глобальной сети критически отнеслись к перспективе появления чернокожего актера Уилла Смита в фильме «Король Ричард».

На данный момент Смит пока не утвержден для роли в этой ленте, однако завсегдатаи соцсетей посчитали, что он там и не нужен, сообщает Лента.Ру. В блогах объявилась масса радетелей за то, чтобы в фильм по сценарию Зака Бэйлина пригласили актера с более темным цветом кожи. Например, из предложенных кандидатов оказались Идрис Эльба и Махершала Али.

Типовой комментарий на эту тему выглядит так: «Ничего не имею против Уилла Смита, но почему он играет отца Винус и Серены? Да, человек может играть, но, ради Бога, есть темнокожие люди, которые тоже могут играть. Они могут взять одного из них и, может быть, дать неизвестному актеру шанс».

Тем не менее, у Смита появились и свои защитники: «Уилл Смит не слишком чернокожий, чтобы играть чернокожего мужчину? Разве это не расизм? В любом случае, если он лучший возможный вариант, то в чем проблема?»

