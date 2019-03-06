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Уилла Смита признали излишне белым для съемок в «Короле Ричарде»

22:49 6.03.2019
Уилла Смита признали излишне белым для съемок в «Короле Ричарде»
Уилл Смит. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Пользователи глобальной сети критически отнеслись к перспективе появления чернокожего актера Уилла Смита в фильме «Король Ричард».

На данный момент Смит пока не утвержден для роли в этой ленте, однако завсегдатаи соцсетей посчитали, что он там и не нужен, сообщает Лента.Ру. В блогах объявилась масса радетелей за то, чтобы в фильм по сценарию Зака Бэйлина пригласили актера с более темным цветом кожи. Например, из предложенных кандидатов оказались Идрис Эльба и Махершала Али.

Типовой комментарий на эту тему выглядит так: «Ничего не имею против Уилла Смита, но почему он играет отца Винус и Серены? Да, человек может играть, но, ради Бога, есть темнокожие люди, которые тоже могут играть. Они могут взять одного из них и, может быть, дать неизвестному актеру шанс».

Тем не менее, у Смита появились и свои защитники: «Уилл Смит не слишком чернокожий, чтобы играть чернокожего мужчину? Разве это не расизм? В любом случае, если он лучший возможный вариант, то в чем проблема?»
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире
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Комментарии читателей
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07.03.2019, 06:32
Гость: stalker

Вообще-то актера на ту или иную роль принято выбирать за его харизму (не путать со словом харя) и талант, а не за цвет кожи. Подобного рода дискуссии являются признаком откровенного маразма в киноиндустрии.
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