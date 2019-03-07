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Шварценеггеру не дают снять фильм про 70-летнего Конана-варвара

07:27 7.03.2019
Шварценеггеру не дают снять фильv про 70-летнего Конана-варвара
Арнольд Шварценеггер. Фото с личной страницы в Facebook
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Голливудский актер и политик в отставке Арнольд Шварценеггер завяил, что сценарий к новому «Конану-варвару» почти закончен.

Тем не менее, с производством саги явно будут проблемы, ибо у «Железного Арни» отсутствуют права на своего персонажа, сообщает InterMedia. «Что во всей этой истории грустно — это наследники вроде наследников Роберта Говарда… Этим людям теперь принадлежат права, и у них есть собственное видение того, что они хотят сделать», — сказал Шварценеггер.

Актер уточнил, что переговоры с правообладателем ведутся уже несколько лет, однако пока без особого успеха. По его словам, проект, который он так активно продвигает, будет рассказывать о 70-летнем Конане, которого будет играть сам Шварценеггер.

Ранее Шварценеггер снялся в двух фильмах о герое, созданном Ронаном Говардом: в 1982 году вышла картина «Конан-варвар», а в 1984 — «Конан-разрушитель». Продолженеие было задумано в 2015-м.
 

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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.03.2019, 08:40
Гость: stalker

А почему бы и нет ? Пусть снимет. А продолжение будет посвящено бессмертному духу Конана-варвара.
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