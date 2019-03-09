Умер народный артист СССР Владимир Этуш

14:08

Народный артист СССР Владимир Этуш умер в субботу на 97-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

Фото с сайта govoritmoskva.ru

Артист скончался в 12:30 в больнице, куда его отвезли в пятницу. По словам Крока, место и время прощания станут известны позднее.

Источник из окружения артиста рассказал агентству, что около месяца назад Этуш "пережил обширный инфаркт, после чего болезнь усугубилась". "Вчера вечером ему вызвали скорую и без сознания артиста увезли в одну из столичных больниц", - пояснил собеседник.

По его словам, расходы на погребение возьмут на себя государство и театр. "Этуш до последнего момента играл на сцене и после смерти Зельдина сказал, что остался самым старшим", - рассказали в окружении артиста.