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Умер народный артист СССР Владимир Этуш

14:08 9.03.2019

Народный артист СССР Владимир Этуш умер в субботу на 97-м году жизни, сообщает ТАСС  со ссылкой на директора театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

Фото с сайта govoritmoskva.ru

Артист скончался в 12:30 в больнице, куда его отвезли в пятницу. По словам Крока, место и время прощания станут известны позднее.

Источник из окружения артиста рассказал агентству, что около месяца назад Этуш "пережил обширный инфаркт, после чего болезнь усугубилась". "Вчера вечером ему вызвали скорую и без сознания артиста увезли в одну из столичных больниц", - пояснил собеседник.

По его словам, расходы на погребение возьмут на себя государство и театр. "Этуш до последнего момента играл на сцене и после смерти Зельдина сказал, что остался самым старшим", - рассказали в окружении артиста.

Темы: Актеры и актрисы российского кино
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Комментарии читателей
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09.03.2019, 21:54
Гость: Зоя

Прекрасный артист был. Сейчас такого масштаба таланты, может, и есть, только они в наше время, время барыг, не востребованы. Востребованы хаматовы.
Царство Небесное и вечный покой рабу Божиему Владимиру.
09.03.2019, 21:42
Гость: гостье

милая -достала ты уже всех своими глупыми комментами Умер знаменитый актер достойный человек и гражданин а ты написала какую-то глупость Ну хочется стучать по клавишам-стучи но хотя бы по существу пиши свой коммент И как только у тебя времени хватает каждый раз писать подобный набор слов Без смысла и содержания
09.03.2019, 21:26
Гость: Спасибо Человеку

Этуш - это не одна эпоха, не одно поколение. Всегда любил его шутки. А шутить он умел всегда. Поэтому дожил до таких лет. Все равно, жалко. Словно холодным ветром продуло.
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