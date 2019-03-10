Россияне потребовали запретить съемки фильма «Брат-3»

15:50

На онлайн-платформе change.org появилось несколько петиций с требованием запретить шоумену Стасу Барецкому снимать фильм "Брат-3".

Они адресованы, в частности, Министерству культуры, лично Владимиру Мединскому, а также Фонду кино.

Поклонники творчества режиссера Алексея Балабанова и Сергея Бодрова — младшего, сыгравшего главную роль в фильмах "Брат" и "Брат-2", недовольны, что Барецкий планирует задействовать в своей картине "лиц с уголовным прошлым", пишет РИА Новости.

Сергей Бодров — старший также выступал против съемок фильма.

В феврале Барецкий заявил о намерении выпустить третью часть картины "Брат". По его словам, главные роли исполнят недавно вышедший из тюрьмы российский боец Вячеслав Дацик и актер Никита Джигурда.

Шоумен отметил, что не боится исков за нарушение прав на интеллектуальную собственность, поскольку ему якобы не нужно выкупать авторские права.

Продюсер фильмов режиссера Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" Сергей Сельянов охарактеризовал задумку Барецкого как попытку напомнить о себе "таким бессовестным образом", добавив, что пока не знает, будет ли подавать в суд.