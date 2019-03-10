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Россияне потребовали запретить съемки фильма «Брат-3»

15:50 10.03.2019
Стас Барецкий. Фото с сайта kino-teatr.ru
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На онлайн-платформе change.org появилось несколько петиций с требованием запретить шоумену Стасу Барецкому снимать фильм "Брат-3".

Они адресованы, в частности, Министерству культуры, лично Владимиру Мединскому, а также Фонду кино.

Поклонники творчества режиссера Алексея Балабанова и Сергея Бодрова — младшего, сыгравшего главную роль в фильмах "Брат" и "Брат-2", недовольны, что Барецкий планирует задействовать в своей картине "лиц с уголовным прошлым", пишет РИА Новости.

Сергей Бодров — старший также выступал против съемок фильма.

В феврале Барецкий заявил о намерении выпустить третью часть картины "Брат". По его словам, главные роли исполнят недавно вышедший из тюрьмы российский боец Вячеслав Дацик и актер Никита Джигурда.

Шоумен отметил, что не боится исков за нарушение прав на интеллектуальную собственность, поскольку ему якобы не нужно выкупать авторские права.

Продюсер фильмов режиссера Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" Сергей Сельянов охарактеризовал задумку Барецкого как попытку напомнить о себе "таким бессовестным образом", добавив, что пока не знает, будет ли подавать в суд.

Темы: Кино в России
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Комментарии читателей
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10.03.2019, 22:51
Гость: ВВВ

Пущай снимают! Только показ проводить в дурке!
10.03.2019, 19:09
Гость: Евсей

Нашел бы Барецкий, действительно, другую тему. Ну прямо человеку неймется. Предлагаю внести ему другие предложения. Пусть утешится и снимает. Например, "генерал Орлов в США скрывается от Сталина 1", "генерал Гордон воскрес 1". По генералу Гордону можно ввести в дело ветвь по уркинскому журналисту Гордону. Он же не занет, что у него шотландские корни и случайно встречается с воскресшим генералом на майдане. Тут есть где разгуляться, можно развить тему и снять "генерал Гордон 2". Если заплатят американцы, то генерал Гордон становится во главе украинской армии и доблестно разбивает в скоротечном бою всю армию ЛДНР вместе с оставшимися киборгами. Если заплатит Фонд кино, то генерал Гордон перековывает своего потомка журналиста в грозного и яростного противника Порошенко, а сам со своими воскресшими воинами и своим полком с благословлением императора Петра I с тылу громит всю украинскую армию, о чем потомок Гордон тут же ваяет эпический роман, достойный Нобелевской премии и так далее. Дарю сюжет Барецкому безвозмездно.
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