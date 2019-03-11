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Российский мультфильм «Гурвинек» провалился из-за бойкота кинотеатров

14:12 11.03.2019
Российский мультик «Гурвинек» провалился из-за бойкота кинотеатров
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Отечественный анимационный фильм «Гурвинек. Волшебная игра» не оправдал возложенных на него кассовых ожиданий.

По итогам первого уикенда проката лента собрала в полтора раза меньше ожидаемого результата, передает Лента.Ру. В течение всех протяженных выходных с 8 по 10 марта мультфильм, снятый при поддержке министерства культуры и Фонда кино, заработал лишь 14 миллионов рублей, хотя, по прогнозу портала «Бюллетень кинопрокатчика», сумма должна была составить не менее 25 миллионов.

Главной причиной столь смехотворных показателей, по оценке экспертов, стал бойкот отечественной ленты Ассоциацией владельцев кинотеатров и киносети «Синема стар», «Каро» и «Киномакс». «Гурвинек. Волшебная игра» был показан лишь в 743 из 1900 российских кинотеатров.

В свою очередь, причиной бойкота стало возмущение владельцев кинотеатров, вызванное решением Минкульта перенести премьеру бельгийского анимационного фильма «Королевский корги», которая должна была выйти в прокат одновременно с российским мультфильмом. Сотрудник одной из киносетей заявил, что из-за переноса потери могут составить более 100 миллионов рублей.
 

Темы: Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 19:54
Гость: Прохожий

Не сам по себе российский мультфильм «Гурвинек» провалился, а провалил мультфильм бойкот кинотеатров.

"Рыночная экономика" в эпоху глобальных монополий, ничего личного.

По идее ФАС долна бы такой штраф наложить на "бойкотирующие кинотеатры", чтобы желание "бойкотировать" пропало.
11.03.2019, 18:08
Гость: ser

в совке сняты такие шедевры, коих никогда не снимут в Голливуде
хотя, для тех, кому и Бузова - певица, слаще титаников, аватаров и ам. пирогов ничего быть не может)
11.03.2019, 16:38
Гость: Онинедебилы

Снимать надо хорошее и конкурентоспособное кино, тогда не нужны будут никакие манипуляции с переносами, отдельными залами и т.п.
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