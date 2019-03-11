Российский мультфильм «Гурвинек» провалился из-за бойкота кинотеатров

14:12

Отечественный анимационный фильм «Гурвинек. Волшебная игра» не оправдал возложенных на него кассовых ожиданий.

По итогам первого уикенда проката лента собрала в полтора раза меньше ожидаемого результата, передает Лента.Ру. В течение всех протяженных выходных с 8 по 10 марта мультфильм, снятый при поддержке министерства культуры и Фонда кино, заработал лишь 14 миллионов рублей, хотя, по прогнозу портала «Бюллетень кинопрокатчика», сумма должна была составить не менее 25 миллионов.

Главной причиной столь смехотворных показателей, по оценке экспертов, стал бойкот отечественной ленты Ассоциацией владельцев кинотеатров и киносети «Синема стар», «Каро» и «Киномакс». «Гурвинек. Волшебная игра» был показан лишь в 743 из 1900 российских кинотеатров.

В свою очередь, причиной бойкота стало возмущение владельцев кинотеатров, вызванное решением Минкульта перенести премьеру бельгийского анимационного фильма «Королевский корги», которая должна была выйти в прокат одновременно с российским мультфильмом. Сотрудник одной из киносетей заявил, что из-за переноса потери могут составить более 100 миллионов рублей.

