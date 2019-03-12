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Артем Михалков готовит фильм о советском боксере Валерии Попенченко

13:47 12.03.2019
Артем Михалков готовит фильм о советском боксере Валерии Попенченко
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Отечественный режиссер Артем Михалков проанонсировал свой грядущий фильм о жизни советского боксера Валерия Попенченко.

Лента будет базироваться на реальных событиях. «Совсем скоро стартуют съемки первого художественного фильма о жизни знаменитого советского боксера Валерия Попенченко», - рассказал Михалков ТАСС.

Лента, по словам режиссера, повествует о жизненном и спортивном пути победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР. «Его блистательная манера боя, постоянное стремление к обострению поединка и желание нокаутировать каждого соперника восхищали миллионы поклонников бокса во всем мире. А уж в Советском Союзе он был подлинным национальным героем», - добавил Михалков.

Биографический фильм от киностудии «Кинодом» получил рабочее название «Мистер Нокаут». Авторами сценария выступили писатели братья Олег и Владимир Пресняковы. В роли спортсмена, рассказал Михалков, предстанет актер Виктор Хориняк.

Снимается картина не только в России, но и в Узбекистане, Польше, Японии, а выйти в прокат должна в 2020 году.
 

Темы: Бокс в России и в мире, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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12.03.2019, 16:36
Гость: Иван простак

Читал книгу о Попенченко, потрясающий человек. Легендище!
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