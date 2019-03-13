Минкульт назначил виновных за провал мультфильма «Гурвинек» в прокате

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Министерство культуры РФ полностью сняло с себя ответственность за провал в прокате инициированной им анимационной ленты «Гурвинек».

По мнению директора департамента кинематографии Министерства культуры Ольги Любимовой, мультфильм провалился в прокате, прежде всего, из-за «последовательных и грубейших ошибок» продюсеров этого российского проекта, заявила, передает «Ведомости».

По мнению чиновницы, Минкульт месяц пытался убедить продюсеров, прокатчиков и киносети найти компромисс для показа «Гурвинека», утверждает она. «Компромисс найден не был, кинотеатры устроили мультфильму темную, это настоящий, классический провал, - говорит Любимова. – Очень важно, чтоб продюсерских компетенций хватало на то, чтоб попросить у министерства адекватную поддержку... Иначе, если относиться к министерству, как к золотой рыбке, рано или поздно окажешься у разбитого корыта».

Ранее мы сообщали, что в течение всех протяженных выходных с 8 по 10 марта «Гурвинек», снятый при поддержке министерства культуры и Фонда кино, заработал лишь 14 миллионов рублей, хотя, по прогнозу портала «Бюллетень кинопрокатчика», сумма должна была составить не менее 25 миллионов.

Главной причиной столь смехотворных показателей, по оценке экспертов, стал бойкот отечественной ленты Ассоциацией владельцев кинотеатров и киносети «Синема стар», «Каро» и «Киномакс». «Гурвинек. Волшебная игра» был показан лишь в 743 из 1900 российских кинотеатров из-за переноса даты показа мультика «Королевский корги».

