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Режиссер Борис Грачевский ведет борьбу с онкологией

15:25 14.03.2019
Режиссер Борис Грачевский ведет борьбу с онкологией
Фото Валерия Лукьянова с сайта kino-teatr.ru
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Создатель «Ералаша» внезапно признался в том, что он борется с раком кожи с помощью химиотерапии.

На данный момент у режиссера наступила ремиссия. Во многом ему помогла супруга Екатерина. «Я на строгой диете, и она ухитряется в ее рамках готовить мне вкусности, например малокалорийные голубцы, тортики. Мама Кати была поражена, узнав, что дочь умеет готовить. Оказалось, она научилась этому из-за любви ко мне. Я обязан быть здоровым, потому что для меня в жизни нет ничего важнее, чем она. Благодаря Кате мне удалось победить рак кожи, который нашли недавно. Она повторяла: «Даже не думай умирать, живи. А я все делаю, как она скажет», — рассказал Грачевский «СтарХиту».

Чтобы победить болезнь Борису Грачевскому пришлось перенести две операции и пройти курс химиотерапии. «Слава Богу, появились лекарства. Пока все в порядке, но никто не знает, чем закончится», — признался режиссер.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Онкологические заболевания и борьба с ними
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