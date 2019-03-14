Режиссер Борис Грачевский ведет борьбу с онкологией

15:25

Создатель «Ералаша» внезапно признался в том, что он борется с раком кожи с помощью химиотерапии.

На данный момент у режиссера наступила ремиссия. Во многом ему помогла супруга Екатерина. «Я на строгой диете, и она ухитряется в ее рамках готовить мне вкусности, например малокалорийные голубцы, тортики. Мама Кати была поражена, узнав, что дочь умеет готовить. Оказалось, она научилась этому из-за любви ко мне. Я обязан быть здоровым, потому что для меня в жизни нет ничего важнее, чем она. Благодаря Кате мне удалось победить рак кожи, который нашли недавно. Она повторяла: «Даже не думай умирать, живи. А я все делаю, как она скажет», — рассказал Грачевский «СтарХиту».

Чтобы победить болезнь Борису Грачевскому пришлось перенести две операции и пройти курс химиотерапии. «Слава Богу, появились лекарства. Пока все в порядке, но никто не знает, чем закончится», — признался режиссер.

