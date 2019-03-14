Первый канал отменил показ скандального фильма о Майкле Джексоне

16:02

Майкл Джексон. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook

Первый канал отказался от идеи фильм «Покидая Неверленд», в котором Майкла Джексона обвинили в сексуальном растлении малолетних детей.

Премьера которого должна была состояться ночью 15 и 16 марта, сообщает Lenta.ru. Сейчас на сайте Первого остался анонс ленты, опубликованный 6 марта, а рекламное объявление и видео-анонс удалены.

Как уточнила пресс-служба Первого канала, фильм не будет показан в эфире, но состоится его онлайн-премьера. «Покидая Нетландию» уже доступен для просмотра на сайте телеканала.

Данное решение было продиктовано противоречивой общественной реакцией на фильм со стороны как сторонников, так и противников такого изложения фактов.

