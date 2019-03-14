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Первый канал отменил показ скандального фильма о Майкле Джексоне

16:02 14.03.2019
Первый канал отменил показ скандального фильма о Майкле Джексоне
Майкл Джексон. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook
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Первый канал отказался от идеи фильм «Покидая Неверленд», в котором Майкла Джексона обвинили в сексуальном растлении малолетних детей.

Премьера которого должна была состояться ночью 15 и 16 марта, сообщает Lenta.ru. Сейчас на сайте Первого остался анонс ленты, опубликованный 6 марта, а рекламное объявление и видео-анонс удалены.

Как уточнила пресс-служба Первого канала, фильм не будет показан в эфире, но состоится его онлайн-премьера. «Покидая Нетландию» уже доступен для просмотра на сайте телеканала.

Данное решение было продиктовано противоречивой общественной реакцией на фильм со стороны как сторонников, так и противников такого изложения фактов.
 

Темы: Кино в России, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире кино, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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14.03.2019, 22:07
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Ещё Галкина, Баскова, Скабееву с Поповым и всех Киселёво-Зейналовых вместе с Шейниным со всех каналов!
14.03.2019, 19:32
Гость: quietis custos

Кто такой ? Педофил с отбеленой кожей ? Кому он нужон ? Британская Империя покровительство пиратству и работорговле, вот где трагедия Америки и услуга сатане..
14.03.2019, 19:09
Гость: DDD

Думское педолобби обиделось. Низзя.
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