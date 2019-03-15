Режиссер «Горько» начал съемки второго «Льда» на Байкале

14:02

Съемки спортивной мелодрамы «Лёд-2» стартовали в Иркутской области прямо на льду озера Байкал.

Режиссерское кресло сиквела спортивной драмы занял режиссер Жора Крыжовников, собщает Вести.Ру. Лента повествует о талантливой фигуристке Наде, которая после тяжелой травмы, находит в себе силы, чтобы вернуться в большой спорт. Любовь, разочарование и масса новых испытаний для хрупкой, но сильной девочки.

Съемочная группа заверяет, что картина ожидается захватывающей. «Я первую часть к моменту прочтения сценария не видел, так получилось. И вдруг столкнулся с очень трогательной, по-настоящему драматической историей, в общем, меня она удивила. Такого в нашем кино я не помню. Наши главные герои останутся. Появится три новых персонажа, очень интересные, которые будут влиять на жизнь вот наших героев первой части», — рассказал режиссер.

В первой части фильма, пережив крах всех мечтаний, юная фигуристка Надя (вынуждена вернуться в родной Иркутск. Поддержать ее некому, ведь друзей в этом городе у нее никогда не было, а мачеха слишком занята своими «экстрасенсорными способностями» да устроением личной жизни. Есть дело до Надежды лишь у её волевого тренера Шаталиной (Мария Аронова), которая приставляет к своей ученице провинившегося хоккеиста Сашу (Александр Петров). Парень ставит свою новую подругу на ноги в прямом и переносном смысле — и покорять новые вершины в Москву они отправляются вместе.

