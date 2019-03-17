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Режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию

09:28 17.03.2019
Марлен Хуциев
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Народный артист СССР, 93-летний режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию, пишет РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Отмечается, что Хуциев был госпитализирован в субботу в Боткинскую больницу. 

"Марлен Мартынович в реанимации. Он находится под постоянным наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства.

Ранее Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.

Хуциев - режиссер фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Фёдора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность" и других кинокартин. В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" про Толстого и Чехова.

Темы: Персоны и деятели российского кино
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