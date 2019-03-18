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Бодров-старший пытался препятствовать съемкам «Брата-2»

15:47 18.03.2019
Бодров-старший пытался препятствовать съемкам «Брата-2»
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Информация о съемках «Брата-3», которую распространил Стас Барецкий, всколыхнула интернет и заставила вспомнить о двух исходных «Братьях».

Режиссер Сергей Бодров-старший заявил, что он пытался отговаривать Алексея Балабанова от работы над второй частью фильма. «Конечно, мы были знакомы с Лешей, но на его съемочной площадке я ни разу не оказывался, - признался Бодров «Известиям». – Мы много разговаривали по телефону в свое время. Я был очень скептически настроен насчет «Брата 2» и пытался его отговорить: «Леша, ты такую картину сделал. Зачем тебе эти хоккеисты, Америка?» А он парировал: «Ты не понимаешь»».

Когда «Брат-2» вышел на экраны, Бодров-старший признал свою неправоту. «И [Балабанов] оказался прав — вышел супербоевик, настоящая кассовая картина», - сказал режиссер об Алексее Балабанове.

Комментировать будущего «Брата-3» Бодров-старший категорически отказался, зато поведал, как появилась лента его сына «Сестры»: «И оказался прав — вышел супербоевик, настоящая кассовая картина. «Я дал ему свой сценарий «Дочка бандита», основанный на реальном случае: «Почитай. Очень простая картина про двух девочек в бегах. Это ты снимешь». Сначала он отказался, а потом, уже года два спустя, приехал, взял сценарий и быстро за две недели под себя переписал. Приехал в Москву, дал Сельянову, тот сказал: «Давай снимать». Так появились «Сестры»».
 

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