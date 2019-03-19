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Умер старейший кинорежиссер России Марлен Хуциев

08:48 19.03.2019
Марлен Хуциев
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Сегодня, 19 марта, в Москве на  94 году жизни скончался старейший российский кинорежиссер Марлен Хуциев.

Кинематографист был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы в минувшие выходные.

"Марлен Мартыновича не стало в семь часов утра. Он скончался в Боткинской больнице", - приводит слова представителя Союза кинематографистов РФ РИА Новости.

Ранее Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.

Марлен Хуциев - общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме - "Золотой пластиной".

В 1970 году фильм Хуциева "Был месяц май" получил премию Интервидения, премию за режиссуру МТФ "Злата Прага" в Праге. Фильм "Бесконечность" стал обладателем приза им. Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).

Темы: Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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