С уходом Марлена Хуциева наше кино потеряло почву под ногами

Ушел из жизни выдающийся режиссер Марлен Хуциев, который действительно воплощал собой целую эпоху и казался незыблемым столпом нашего кино

Стабильность – вот, пожалуй, основная черта Марлена Хуциева. Как режиссер он обеспечил себе почетное место в российском кинематографе тремя великими фильмами – «Весна на Заречной улице», «Июльский дождь» и «Застава Ильича». Как талантливый организатор много сделал на руководящих должностях в Союзе кинематографистов. С уходом Хуциева наше кино потеряло ощущение твердой почвы под ногами

Первый же фильм Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице» (1956) собрал в советском прокате 30,12 млн зрителей. Картина ознаменовала собой поворот отечественного кинематографа к рабочей теме. В отличие от современных низкосортных поделок, у фильма были авторитетные консультанты. Например, исполнителю главной роли Николаю Рыбникову помогал вживаться в образ 23-летний Григорий Пометун, позже ставший заслуженным сталеваром Украины.

О следующей знаковой ленте Хуциева «Застава Ильича» (1964) можно говорить бесконечно долго. Картина вышла на экраны лишь в 1965 году из-за критики Хрущева под названием «Мне двадцать лет» и стала одним из символов эпохи Оттепели. В фильме были использованы новаторские приемы совмещения нескольких временных пластов – благополучных 60-х и огневых революционных дней, а кульминацией становится сцена встречи главного героя фильма Сергея с погибшим на Великой Отечественной войне отцом.

«Застава Ильича» продолжает влиять на умы современной молодежи. Отсылки к фильму становятся одним из ключевых лейтмотивов эпического романа современного писателя Дмитрия Черного «Поэма столицы». Автор увесистого тома не только скрупулезно проводит своих героев маршрутами героев картины, но и подробно рассказывает о том, как вместе с другими энтузиастами безуспешно пытался спасти от сноса легендарное здание, фигурирующее в «Заставе Ильича».

Не менее резонансным для представителей самых разных поколений и менталитетов оказался еще один фильм Хуциева «Июльский дождь» (1966). Замысел «Июльского дождя» у режиссера родился, когда он однажды вбежал в телефонную будку во время ливня и представил, что там же прячется девушка, а он накидывает ей пиджак. Примерно такой же сценой начинается «Июльский дождь». Герои фильма — это, по сути, повзрослевшие герои предыдущего фильма «Застава Ильича», лишившиеся романтических ожиданий.

Свою последнюю работу «Невечерняя» Хуциев завершил буквально три года назад. Кинолента рассказывает о встречах писателей Льва Толстого и Антона Чехова и их взаимоотношениях. Первая их встреча состоялась в конце 90-х годов ХIХ века в московской больнице, куда Толстой приехал навестить Чехова. Затем Чехов во время пребывания в Крыму побывал в гостях у Толстого, жившего тогда в Гаспре, неподалеку от Ялты.

Работа над проектом отняла у Хуциева 12 лет. Фильм несколько раз «замораживался» из-за проблем с финансированием. Свое название фильм получил по названию старинного романса, который исполняют цыгане в пьесе Толстого «Живой труп».

Режиссера подкосила недавняя смерть его супруги Ирины Соловьевой. Перед самым Новым годом стало известно о госпитализации кинорежиссера и его жены в одну из московских клиник. По официальной версии, они проходили профилактическое обследование. Однако 4 января супруга Хуциева скончалась в больнице, а он остался для дальнейшего лечения. К сожалению, на поправку режиссер так и не пошел, и в 7 утра 19 марта 2019 года его не стало.

Церемония прощания с Марленом Хуциевым пройдет в Центральном доме кинематографистов в четверг 21 марта в 11.00. По предварительным данным, похоронят его на Новодевичьем кладбище, однако данный вопрос еще прорабатывается.

Кадры с сайта kino-teatr.ru

