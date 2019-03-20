В «Свинке Пеппе» обнаружили дискриминацию женщин

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Популярный английский мультсериал «Свинка Пеппа» обвинили дискриминации женского пола.

Бригада пожарных из Лондона осталась недовольной тем, что в одном из эпизодов создатели анимационной ленты использовали в отношении мамы-свинки слово fireman («пожарный»), сообщает Lenta.Ru. Они сочли это «устаревшей и стереотипной гендерной формулировкой».

В данный момент в Лондоне проводится кампания «Противопожарный сексизм», направленная на устранение гендерного дисбаланса в этой профессии. Только 354 из пяти тысяч пожарных в городе — женщины. «Мы должны бросить вызов устаревшему языку, который, как показывает наше исследование, мешает молодым девушкам и женщинам рассматривать пожаротушение как полезную и профессиональную карьеру», — заявил один из представителей бригады в беседе с журналистами.

В Twitter многие пользователи не согласились с обвинениями, выдвинутыми против «Свинки Пеппы», и напомнили, что в шоу много сильных женских персонажей.

